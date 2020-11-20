ميركل: لقاح كورونا قد يتاح في أوروبا الشهر المقبل

المصدر: (د ب أ)

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ، الخميس، إن لقاحا لفيروس كورونا قد يكون متاحا في أوروبا بحلول ديسمبر "أو في وقت قريب جدا بعد العام الجديد".

وأضافت ميركل بعد قمة مع قادة العالم عبر الفيديو: "وستبدأ التطعيمات بعد ذلك".

وتابعت: "يجب القول إن أخبار الأيام القليلة الماضية فيما يتصل بتطوير لقاح بدت إيجابية للغاية".

وأدت جهود تطوير اللقاح التي قامت بها شركة "موديرنا" الأمريكية وشراكة أمريكية ألمانية بين فايزر وبيونتيك إلى ظهور مركبات يبدو أنها فعالة مع 95% من الحالات. ومع ذلك ، لا تزال الموافقة التنظيمية النهائية ضرورية قبل أن يتم استخدامها على نطاق واسع، كما لا يزال التوزيع يمثل تحديا.

وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين إلى أن اللقاحات قد تكون متاحة بشكل محدود اعتبارا من النصف الثاني من ديسمبر، بافتراض أن تمضي جميع الأمور على ما يرام.