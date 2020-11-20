القاهرة.. اللقاح المصري المضاد للكورونا العام المقبل

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، أنه من المنتظر أن يشهد العام المقبل ظهور لقاح مصري ضد فيروس كورونا.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر" وفق موقع فيتو أن اللقاح المصري المضاد لكورونا أظهر فاعلية ونتائج جيدة خلال مرحلة التجارب على الحيوانات.

ولفت إلى أنه تم قياس الأجسام المناعية للقاح المصري المضاد لكورونا وأظهرت النتائج أنها موجودة في الحيوانات بشكل عال ومستمرة لفترات طويلة.