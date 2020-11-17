مصر تسجل 242 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أمس الإثنين عن تسجيل 242 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 12 حالة جديدة.

وكشف الوزارة عن عن خروج 133 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافيين من الفيروس إلى 101179 حالة حتى اليوم.



وأوضحت وزارة الصحة في بيانها اليومي، أنه تم تسجيل 242 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 111009 حالة من ضمنهم 101179 حالة تم شفاؤها، و 6465 حالة وفاة.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 111009 حالة من ضمنهم 101179 حالة تم شفاؤها، و 6465 حالة وفاة.

