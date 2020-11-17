موسكو تسجل 74 وفاة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: وكالات

أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء أمس الاثنين، عن تسجيلها 74 وفاة جديدة بفيروس كورونا في موسكو، مقابل 72 الأحد.

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بأن عدد المتوفين بالمرض في المدينة خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 74 حالة، مقابل 70 في بيانات الخميس، و69 الجمعة، و75 السبت، و72 الأحد.

وكشفت السلطات في بيانات اليوم عن تسجيلها 22778 إصابة.

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين جراء الفيروس في العاصمة وصلت إلى 7933 شخصا، بعد أن كانت 7859 في الإحصائية السابقة.