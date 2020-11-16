مؤسسة بيل وميليندا تتبرع بـ 70 مليون دولار لضمان وصول لقاح فايزر للفقراء

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

بعد إعلان شركة فايزر اكتشافها للقاح كورونا الواعد الأسبوع الماضي، أعلنت مؤسسة بيل وميليندا غيتس الخميس أنها ستخصص 70 مليون دولار إضافية لضمان توفير اللقاحات للجميع وليس فقط لأولئك الذين يستطيعون تحمل تكاليفه.

وقالت ميليندا غيتس، الرئيسة المشاركة للمؤسسة، في بيان: "إن الفيروس كوفيد 19 هو نفسه في كل مكان، ولهذا السبب يجب أن نضمن حصول الجميع على فرص متساوية للتحاليل والأدوية واللقاحات عندما تكون متاحة، بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه."

وتعهدت المؤسسة بتقديم 50 مليون دولار لمجموعة التزامات السوق المتقدمةCOVAX ، وهي أحد فروع التحالف العالمي للقاحات والتحصين "Gavi" ، ومنحة قدرها 20 مليون دولار لتحالف ابتكارات التأهب للوباء.

وتشارك Gavi والمجموعة العالمية "تحالف ابتكارات التأهب للوباء" في قيادة جهود الوصول العادل لاختبارات وعلاجات ولقاحات كوفيد 19 وفقًا للمؤسسة.

ويواجه لقاح Pfizer و BioNTech العديد من العقبات المكلفة في التوزيع لأنه يتطلب مجمدات خاصة ذات درجة حرارة منخفضة للغاية لا تتوفر في العيادات الطبية العادية، ما يجعل اللقاح حكرا على الدول الغنية.