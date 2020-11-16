مصر تسجل 220 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أمس الأحد عن تسجيل 220 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وكشفت الوزارة عن خروج 100 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101046 حالة .



وأوضح بيان للوزارة، أنه تم تسجيل 220 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.



وأضافت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 110767 حالة من ضمنهم 101046 حالة تم شفاؤها، و 6453 حالة وفاة.

