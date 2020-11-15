54 مليون إصابة و31ر1 مليون وفاة حصيلة ضحايا كورونا في العالم

المصدر: (د ب أ)

استقر عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العالم عند 54 مليونا و46 ألفا و529 شخصا حتى الساعة 1344 بحسب التوقيت العالمى الموحد اليوم الأحد.

كما استقر إجمالي عدد الوفيات نتيجة الإصابة بمرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا ، عند مليون و313 ألفا و201 وفاة، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتصدرت الولايات المتحدة حصيلة الإصابات في العالم تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وكولومبيا وإيطاليا والمكسيك وبيرو.