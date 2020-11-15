عالم جزائري ضمن الفريق المكتشف للقاح كورونا الواعد

المصدر: البيان الإلكتروني

العالم بأسره بات ينتظر الأخبار الجديدة عن لقاح مختبرات "فايزر" الأمريكية و"بايونتيك" الألمانية، اللاتي أعلنتا عن تطويره بفاعلية تصل إلى 90%.

وأمام هذه الأخبار، كشفت مصادر أن قائمة الطاقم الطبي للشركة العالمية لتصنيع الأدوية الأمريكية "فايزر" قد تضمنت الباحث الجزائري، سليم بوقرموح، والذي يشغل منصب المدير المساعد المسؤول عن الأبحاث السريرية وتطوير اللقاحات، في الشركة.

وأعلن البروفيسور بوقرموح، عبر حسابه الرسمي على موقع "Linkedin"، عن الأمر، قائلاً إن "العلم سيفوز".

كما أكد أنه فخور للغاية كونه جزء من فريق العمل الذي يقود التجارب السريرية للقاح المنتظر.

من هو البروفيسور الجزائري؟

أمضى البروفيسور بوقرموح سنوات طويلة في إجراء البحوث السريرية والتحويلية عبر العديد من المخابر ت الكبرى في العالم، أبرزها في جامعة "بويتييرس" الفرنسية، وجامعة "مونتريال" في كندا ومعهد "ماساتشو ستس" للبحوث التكنولوجيا بسنغافورة.

ونشر الباحث الجزائري أكثر من 10 مقالات مرجعية، عرضت في أكثر من 11 مؤتمرا دوليا.

أما بدايته، فكانت في تخصص الطب، في جامعة الجزائر سنة 1996-1987، بعدها حصل على دبلوم "الدراسات الطبية المتخصصة في علم الأحياء الدقيقة وعلم الجراثيم" بجامعة الجزائر سنة 1998-2001.

وانتقل بعد ذلك إلى كندا، حيث التحق بالمجلس الطبي الكندي لتقييم الامتحانات "MCCEE" سنة 2007.

وفي عام 2010 حتى 2012، شارك بوقرموح في معهد "ماساتشوستس للتكنولوجيا للأبحاث والتكنولوجيا" بسنغفورة تخصص علم المناعة وعلم الأحياء الدقيقة.

إلى أن قرر الاستقرار في أمريكا، حيث التحق بجامعة "هافارد" ونالشهادات دولية سنة 2014-2015.

وشغل العالم العربي مناصب كثيرة حتى وصل إلى منصب مدير مساعد في البحث والتطوير اللقاحات بمخابر "فايزر" الدولية عام 2017.

الأمل يلوح.. وبات قريباً

يشار إلى أن مختبرات "فايزر" الأمريكية و"بايونتيك" الألمانية، كانتا أعلنتا قبل أيام، عن لقاح تطورانه أثبت فعاليته بنسبة 90% على ما أظهرت نتائج تمهيدية لتجارب المرحلة الثالثة من التجارب التي تشمل أكثر من 40 ألف شخص.

كما أوضحتا أن الحماية من الفيروس التاجي تتحقق بنسبة عالية بعد 28 يوماً من أخذ الجرعة الأولى، وتكتمل بعد أسبوع فقط من الجرعة الثانية.

وتنتظر الشركة بيانات السلامة، ولكن يمكن أن تتقدم بطلب للحصول على إذن طارئ لدى المنظمين في وقت مبكر من هذا الشهر، وفق "العربية نت".

بدوره، وصف الدكتور ألبرت بورلا، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة Pfizer في حينه، ذاك اليوم باليوم العظيم للعلم والإنسانية، قائلاً إن "المجموعة الأولى من نتائج المرحلة الثالثة من تجربة لقاح Covid-19 توفر الدليل الأولي على قدرة لقاحنا على الوقاية من كورونا".

كما أضاف "لقد وصلنا إلى هذا الإنجاز الحاسم في برنامج تطوير اللقاح لدينا في وقت يحتاجه العالم أكثر من غيره مع تسجيل معدلات الإصابة بأرقام قياسية".

إلى ذلك، أثنت منظمة الصحة العالمية على هذا الإنجاز، مؤكدة أن اللقاح واعد ومبشر.