مطور لقاح «فايزر - بيونتيك»: نعم سنقضي على كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

يزعم العالم البارز الذي يقف وراء لقاح فيروس «كورونا» المحتمل من إنتاج شركتي «فايزر» و«بيونتيك» أنه سيتمكن من القضاء على الوباء، وفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وقال الملياردير أوغور شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة «بيونتيك» الألمانية: «إذا كان السؤال هو ما إذا كان بإمكاننا القضاء على الوباء بهذا اللقاح، فإن جوابي هو: نعم» وفق صحيفة الشرق الاوسط.

لكن العلماء على مستوى العالم، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، حذروا من أنه لا توجد حتى الآن ضمانات بأن اللقاح سينجح، رغم أن النتائج الأولية من التجارب مشجعة.

ولا يزال هناك عدد من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عنها، بما في ذلك ما إذا كان اللقاح يعمل على كبار السن، بالنظر إلى أن معظم المتطوعين في التجربة كانوا من الشباب وبصحة جيدة.

وقال شاهين إنه من المتوقع صدور بيانات كاملة في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة. ومن المتوقع أن تكون اللقاحات قادرة على الوقاية من المرض، لكن ما إذا كان يمكن أن يمنع اللقاح الأشخاص من حمل الفيروس ونقله للآخرين فقد لا يكون معروفاً لمدة عام.

وأعلنت شركة «بيونتيك» و«فايزر» يوم الاثنين أن اللقاح الذي تم تطويره بشكل مشترك قد فاق التوقعات في المرحلة الثالثة الحاسمة من التجارب، مما يثبت فعالية بنسبة 90 في المائة في منع الناس من الإصابة بالمرض.

ويعني الاختراق الكبير أن الناس يمكن أن يبدأوا في تلقي التطعيم قبل نهاية العام، إذا كان المنظمون راضين عن سلامة اللقاح.

وفي مقابلة مع صحيفة «الغاريان»، قال شاهين إنه يأمل أن يوفر اللقاح حماية لمدة عام على الأقل، مما يشير إلى ضرورة تعزيز اللقاح سنوياً.

وتم الترحيب بشاهين، البالغ من العمر 55 عاماً، وزوجته أوزليم توريسي، (53 عاماً)، باعتبارهما «فريق الأحلام» وراء آمال العالم في لقاح مضاد لـ«كورونا».

وشارك الزوجان في تأسيس شركة «بيونتيك» الألمانية في عام 2008، بهدف متابعة نطاق أوسع بكثير من أدوات العلاج المناعي للسرطان.

وحصلت الشركة على شراكة مع «فايزر» في مارس لتطوير لقاح ضد «كوفيد - 19» بسرعة في وقت قياسي. مع اختيار المنتج - لقاح من جرعتين يتم إعطاؤه على مدار ثلاثة أسابيع - بدأت تجربة سريرية كبيرة في يوليو (تموز) بمشاركة أكثر من 40 ألف مشارك.

وحقق السباق العالمي لإيجاد لقاح لـ«كورونا» قفزة إلى الأمام يوم الاثنين، عندما أصدرت شركتا «فايزر» و«بيونتيك» بياناً تزعمان فيه أن جرعة اللقاح التجريبية فعالة بنسبة 90 في المائة.