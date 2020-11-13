السعودية تسجل 441 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة تسجيل 441 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم رصد تعافي 454 حالة إضافية، و20 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء الصحة ، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 352.601 حالة، من بينها 7408 حالات نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 804 حالات حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 339.568 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5625 حالة وفاة، وبذلك ترتفع نسبة التعافي من كورونا في المملكة لتصل إلى 96.3%، فيما بلغت نسبة الحالات النشطة 2.1%، ونسبة الحالات الحرجة 0.22%، ونسبة الوفيات 1.59%.