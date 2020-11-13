نبأ سار بخصوص حصة مصر من لقاح كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، إن الحديث منتشر في العالم عن 5 لقاحات لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، لكن لم تجر إجازة أي لقاح منها حتى الآن.

وأضاف "تاج الدين" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر"، عبر شاشة "mbc مصر": "هناك فارق بين الجهات التي تخترع اللقاحات والشركات التي تنتجها، وهناك حديث بأن تشهد السنة القادمة 1.5 مليار جرعة لأكثر من نوع من فيروس كورونا وستحصل الدول على نسب معينة من هذه اللقاحات لأنه لن يجري طرح كمية تكفي احتياجات العالم كله في وقت واحد" وفق جريدة الوطن.

وتابع: "الذراع العلمية والطبية والسياسية أمنت حصة من لقاح كورونا وأن مصر سوف يتاح لها جرعات تكفي 20% من سكانها وقد يكون هذا الأمر تدريجيا، فهناك تحالف عالمي قوي جدًا مصر شريكة فيه والرئيس السيسي حضر اجتماعا مع رئيس وزراء بريطانيا بخصوص هذا الأمر عبر فيديو كونفرانس حول مؤسسة عالمية مدعومة من المانحين في العالم".

وأوضح أن هذا الدعم يشمل جزءين، الأول لإجراء الأبحاث الإكلينيكية والسريرية والمعملية وبعض الدول لن تستطيع شراء هذا اللقاح، وأن هذا التحالف سيمنح الدول الفقيرة لقاح كورونا مجانا لتقليل العدوى.

وأردف: "هناك دول أخرى متوسطة الدخل وتحصل على اللقاح بأسعار مدعمة، ونحن أمّنا رسميًا حصة 20% من سكان مصر على أقل تقدير من هذا اللقاح ونعد خريطة بالفئات التي لها أولوية أولى في التطعيم وهو ما يحدث على نطاق عالمي مثل الطواقم الطبية والحوامل".