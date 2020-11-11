ملياردير عربي يتبرع بـ 3.3 ملايين جنيه دعماً للقاح أكسفورد

المصدر: دبي - اليازية البدواوي

بزغ اسم عربي من أبناء الشرق الأوسط بين أحد أكثر فاعلي الخير بالمملكة المتحدة بعد تبرعه بما يقدر بـ 3.3 مليون جنيه إسترليني دعماً لأبحاث لقاح كوفيد-19 بجامعة أكسفورد لضمان استمرارها وتسريع وتيرتها بحثاً عن لقاح للفيروس التاجي الجديد فضلاً عن لقاحات مسببات أمراض أخرى في المستقبل.

وبحسب ما ورد، فإن صاحب اليد البيضاء هو الملياردير ورجل الأعمال الثمانيني وفيق سعيد، سوري الأصل الذي تلقى تعليمه في بيروت، بيد أنه بعد انقضاء عقود أثبت سعيد (80 عام) بأياديه السخية أنه أحد أكثر فاعلي الخير في المملكة المتحدة، نقلاً عن "ديلي ميل" البريطانية.

يقيم سعيد حالياً بمنزله في أوكسفوردشاير، ويوضح أن "الأمر الأكثر أهمية يتمثل بالحصول على اللقاح لتعود الحياة لطبيعتها"، وقد لا تكون بريطانيا أول من ينتجه بيد أن ميزة لقاح أكسفورد تكمن بأنه سيكون متاحاً بتكلفة منخفضة للغاية وبمتناول العديد من الدول.

وعن أموال التبرع، عندما قرر الملياردير عربي الأصل تقديم المبلغ تم إبلاغه أن البرنامج ممول بالكامل، بيد أن هناك منصباً بالجامعة يحتاج إلى تمويل، ومن هنا تم تقديم المبلغ كمنحة لدرجة الأستاذية في علم اللقاحات، والتي تشغلها العالمة سارة جيلبيرت التي تدير فريق لقاحات أكسفورد.

متحدثاً عن جيلبيرت، قال سعيد الذي يقدر إجمالي عطاءاته لأكسفورد حالياً أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني، من ضمنها إنشاء كلية سعيد للأعمال: " جيلبيرت عالمة عظيمة" مقراً بأنه لم يتسنى له حتى الآن التواصل معها سوى عبر البريد الإلكتروني، فهي منغمسة مع فريقها في الجهود نحو السعي للقاح عالمي، وهو بالفعل يتطلع بشدة للقاء جيلبيرت شخصياً.