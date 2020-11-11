الأول من نوعه في العالم.. فرنسا تكشف عن مستشفى متنقل لعلاج حالات كورونا الخطرة

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

كشفت فرنسا اليوم عن مستشفى متنقل لعلاج الحالات الحادة من المصابين بفيروس كورونا، هو الأول من نوعه في العالم، يتم تركيبه في أي مكان خلال 20 دقيقة فقط ويحتوي على وحدات للعناية المركزة.

ومع احتدام الموجة الثانية لفيروس كورونا، كشف مستشفى تولوز الجامعي عن مستشفيات متنقلة سهلة وسريعة التركيب، ليكون المشروع الثوري سلاحًا جديداً لمحاربة الفيروس وتقديم الرعاية للمرضى المصابين بأشكال حادة من كوفيد 19 في وقت تزدحم فيه المستشفيات بالمرضى.

سيتم نشر المستشفيات المتنقلة اعتبارًا من الأسبوع المقبل، بهدف تخفيف الضغط على المستشفيات في المناطق المتضررة.

الأول من نوعه في العالم.. فرنسا تكشف عن مستشفى متنقل لعلاج الحالات الحادة من المصابين بفيروس كورونا يتم تركيبه في أي مكان خلال 20 دقيقة فقط ويحتوي على وحدات للعناية المركزة. pic.twitter.com/2nCqF7PWFV — صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 11, 2020

وسيتم استخدام المستشفيات المتنقلة كوحدات للعناية المركزة لمرضى كوفيد 19 في المناطق الأكثر تضرراً وتم إطلاقها كجزء من مشروع أوروبي لمواجهة الكوارث.

وقال مارك بينود، مدير مستشفى جامعة تولوز، أنه في غضون 20 دقيقة، تتحول شاحنة إلى مستشفى متنقل قادر على رعاية 18 مريضًا في العناية المركزة.

وأوضح أن الشاحنة تحمل صندوق حديدي كبير قابل للفك، يتحول إلى مستشفى متنقل يضم خمس غرف مجهزة بالكامل، بما في ذلك الكهرباء والمياه وتكييف الهواء وجميع الأجهزة الضرورية. وقال إنه "من خلال هذه الوحدة، يمكننا الترحيب بالمريض الأول في غضون 20 دقيقة فقط."