أمريكا تسجل حصيلة قياسية بإصابات كورونا

المصدر: أ ف ب

تجاوزت الولايات المتّحدة الثلاثاء مستواها القياسي للإصابات بكوفيد-19 مع أكثر من 200 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، فيما يستعد الاتحاد الأوروبي لطلب 300 مليون جرعة من لقاح "فايزر".

ومع أن العدد القياسي هذا في الولايات المتحدة عائد إلى بيانات مؤخرة منقولة من الأسبوع الماضي، إلا أنه يعكس الميل الذي تنخرط فيه البلاد.

وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 أنّه بين الساعة 20,30 من مساء الإثنين والساعة 20,30 من مساء الثلاثاء (01,30 ت غ الأربعاء)، سجّلت الولايات المتحدة 201.961 إصابة جديدة بالفيروس.

وأشارت أيضا إلى 1535 وفاة في يوم واحد. وتعتبر الولايات المتحدة أكثر الدول تسجيلا للوفيات جراء كوفيد-19 في العالم مع نحو 240 ألف حالة.

منذ أسبوع تسجّل الولايات المتّحدة أكثر من مئة ألف إصابة جديدة بالفيروس يومياً، في عتبة لم يسبق يوماً أن بلغتها فيما عدد الأشخاص الذين يدخلون المستشفيات يبلغ مستوى قياسيا.

وأظهرت أرقام "كوفيد تراكينغ بروجيكت" لتعقب الإصابات إنّ عدد المصابين بالفيروس الذين يتلقّون العلاج في مستشفيات الولايات المتّحدة يبلغ حالياً نحو 62 ألف شخص، وهو مستوى غير مسبوق.

والمناطق الأكثر تضرّراً حالياً من الجائحة هي شمال البلاد والغرب الأوسط. وقال المسؤولون عن "كوفيد تراكينغ بروجيكت" في مدونة "ما من مؤشر إلى توقف ارتفاع عدد الداخلين إلى المستشفيات قريبا".

وحذر هؤلاء "في حين أن الإصابات وحالات دخول المستشفى تزيد في البلاد، نحن بصدد الدخول في مرحلة جديدة هي الأكثر قتامة على الأرجح في الفيروس".

- لقاح وأمل -وأغرقت الجائحة التي لطالما خفف الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب من حدتها، البلاد في أسوأ أزمة صحية منذ الانفلونزا الإسبانية العام 1918.

أما منافسه الديموقراطي الرئيس المنتخب جو بايدن، فقد حدد الخطوط العريضة لخطته لمكافحة الجائحة التي جعل منها الأولوية الأولى في ولايته المقبلة. وكشف الاثنين أسماء أعضاء خلية أزمة مكرسة للعمل حول هذه الأزمة ما أن يدخل البيت الأبيض في 20 يناير.

وتتوسم الولايات المتحدة خيرا أيضا بإعلان مختبرات "فايزر" و"بايونتيك" الاثنين التوصل إلى لقاح "فعال بنسبة 90 %" في الوقاية من كوفيد-19.

ووقعت الإدارة الأميركية بدفع من ترامب عقدا بقيمة 1,95 مليار دولار مع "فايزر" للحصول على مئة مليون جرعة في حال ترخيص اللقاح. وتأمل البدء بتلقيح الفئات الضعيفة قبل نهاية السنة الحالية.

وأعلن الاتحاد الأوروبي الثلاثاء أنه سيوقع عقدا في الأيام المقبلة لشراء 300 مليون جرعة من اللقاح.

وتنوي "فايزر" التقدم بطلب ترخيص من الوكالة الأميركية للأغذية والعقاقير بعد التحقق من سلامة اللقاح بحلول الأسبوع المقبل. وقال أليكس عازار وزير الصحة الأميركي إن التوزيع بعد ذلك سيكون مسألة "أسابيع".

ورجح الاتحاد الأوروبي أن يحصل لقاح على ترخيص مطلع العام 2021 على ما أفاد مصدر أوروبي.

وكانت المفوضية الأوروبية أبرمت مطلع أيلول/سبتمبر اتفاقا تمهيديا مع "بايونتيك" و"فايزر" لطلب 200 مليون جرعة من لقاحهما مسبقا، مع خيار شراء مئة مليون جرعة إضافية.

وسبق للاتحاد الأوروبي أن وقع ثلاثة عقود للحصول على لقاحات محتملة مع الشركة السويدية البريطانية "استرازيناكا" وألأميركية "جوسون أند جونسون" (وصولا إلى 400 مليون جرعة من كل واحدة منهما) فضلا عن الثنائي الفرنسي البريطاني سانوفي/غلاكسوسميثكلاين (300 مليون درعة).

وقامت دول أخرى أيضا مثل اليابان وكندا وبريطانيا بطلبيات مع "فايزر". إلا أن منظمات غير حكومية تعرب عن قلقها منذ أشهر من استقطاب الدول الغنية للجرعات المتوافرة.

وقال روبن غيتار الناطق باسم "أوكسفام" في فرنسا "اللقاح سيكون فعالا بنسبة 0 % للأشخاص الذي لا يملكون المال للحصول عليه".

وأكدت "فايزر" الأميركية و"بايونتيك" الألمانية أن اللقاح الذي يؤخذ على دفعتين تفصل بينهما ثلاثة أسابيع، "فعال بنسبة 90 %" استنادا إلى نتائج تمهيدية لتجربة واسعة النطاق تجرى الآن ولم يكشف عنها بالتفصيل. وقد خفض اللقاح احتمال الإصابة بنسبة 90 % لدى المجموعة التي تلقته مقارنة بمجموعة تلقت عقارا وهميا.