"عقار معجزة" للسكري وإنقاص الوزن يحدّ من وفيات كورونا

المصدر: إعداد: فاتن صبح

تبيّن وفق دراسة أولية قامت بها جامعة مينيسوتا أن عقار "ميتفورمين" الخاص بمرضى السكري بخس الثمن الملقب "الدواء المعجزة" لما يتمتع به من خصائص مضادة للتقدم بالعمر وفعالية في الحفاظ على خسارة الوزن يلعب دوراً أساسياً في تفادي أسوأ تأثيرات فيروس كورونا.

وكشفت الدراسة التي تعتبر الأولى من نوعها على صعيد مراقبة عوامل الخطر المرتبطة بالفيروس أن التخمة والسكري يشكلان عاملي خطر كبيرين للإصابة ب"كوفيد 19 " القاتل حسبما ما أشارت صحيفة "مينيسوتا ستار تريبيون".

إلا أن الدراسة لحظت أيضاً أن عقار "ميتفورمين" يمكن أن يقلص من مخاطر الوفاة من الفيروس بنسبة تتراوح بين 21 % و24% لدى النساء اللواتي سبق لهن تناول الدواء للحدّ من السكري وارتفاع معدلات السكر في الدم.

أفاد الدكتور كريستوفر تيغنانيلي المشرف على الدراسة أن الأشخاص يجب ألا يسعون للحصول على العقار بوصفه علاجاً لفيروس كورونا غير أن ما اكتشفه فريق بحثه يفتح أبواباً جديدة نحو الحلول غير اللقاحية للأمراض المعدية من أمثال "كوفيد 19".

أكد أن الدواء قد يساعد على الشفاء نظراً إلى أنه يقلص من حدة الالتهابات ومن استجابة نظام المناعة للجسم. ويذكر أنه في بعض الحالات يكون لدى الأشخاص المصابين ب"كوفيد 19" استجابةً مناعية مفرطة على الفيروس بما يؤدي للوفاة.