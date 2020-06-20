مصري مات بكورونا فرفضت عائلته استلام جثته والسبب؟!

المصدر: البيان الإلكتروني

رفضت عائلة مصرية استلام جثة أحد أفرادها بعد أن توفي بفيروس كورونا بحجة الخوف من العدوى، ما دفع المستشفى لتحرير محضر لدى الشرطة ضدهم.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مستشفى أبو كبير بمحافظة الشرقية، أن المريض قضى بالعزل 13 يوما ولم يحضر أحد من أسرته للسؤال عليه.

وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو كبير، يفيد بامتناع أسرة أحد المتوفيين، عن الحضور للمستشفى لاستلام جثمانه وخاصة أنه توفى أمس.

والمتوفى كان مديراً عاماً بالمعاش بكلية الهندسة بجامعة الزقازيق، ويبلغ من العمر 77 سنة، وتم تحويله منذ يوم الـ7 من يونيو الجاري من مستشفى الجامعة بالزقازيق لمستشفى أبو كبير.