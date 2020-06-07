"الصحة العالمية" تستهدف الكمامة القماشية بـ 11 نصيحة

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد أن غيرت منظمة الصحة العالمية موقفها إزاء الكمامات ولحقت بالاتجاه العالمي عندما أوصت باستخدامها في الأماكن العامة المزدحمة لوقف عدوى فيروس كورونا المستجد (كورفيد-19).

وجهت المنظمة هذه المرة عدداً من النصائح الخاصة بارتداء الكمامات القماشية، وذلك لأول مرة، ودعت الحكومات والدول إلى تشجيع مواطنيها على ارتداء الأقنعة القماشية في المناطق التي لا تزال تعاني من انتشار مكثف لفيروس كورونا، فضلاً عن الأقنعة الطبية للعاملين في مجال الصحة ومقدمي الرعاية الصحية خلال نوباتهم.

وقالت المنظمة في منشور توعوي، في حال استعمال كمامة غير طبية من القماش يجب اتباع النصائح التالية وفق ما أورد موقع "مصراوي":

• اغسل يدك قبل ارتدائها.

• افحصها جيداً لتتأكد من صلاحيتها ونظافتها.

• ضع الكمامة بإحكام على وجهك بحيث تغطي الفم والأنف.

• تجنب لمس الكمامة.

• طهر يدك قبل نزع الكمامة.

• انزع الكمامة من الأشرطة الجانبية.

• إذا كانت الكمامة لا تزال جافة ولم تتلوث أو تبتل، احفظها في كيس نظيف

وأغلقه جيداً.

• عند إعادة الاستخدام، اسحبها من الكيس من الأشرطة.

• إذا كانت الكمامة رطبة، اغسلها جيداً في ماء ساخن ومطهر، مرة واحدة على

الأقل يوميًا.

• اغسل يديك مرة أخرى.

• ابتعد مسافة متر على الأقل من المحيطين.

وأوضحت الصحة العالمية أن الكمامة وحدها ليست كافية لحمايتك من العدوى، بل يجب اتباع أساليب التباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية وغسل الأيدي باستمرار.