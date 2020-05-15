ترامب يكلف خبيراً عربياً لقيادة إنتاج لقاح كورونا

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين المدير التنفيذي السابق لشركة غلاكسوسميث كلاين للأدوية منصف السلاوي لإدارة الجهود الفدرالية لتطوير وتوزيع لقاح لفيروس كورونا.

ووفقا قناة الحرة، سيتولى السلاوي المتحدر من أصول مغربية قيادة "عملية السرعة الفائقة" إلى جانب الجنرال غوستاف بيرنا والتي تهدف إلى اختصار المراحل والبروتوكولات الاعتيادية من أجل تطوير لقاح فعال لفيروس كورونا على وجه السرعة.

ورجح ترامب الخميس أن يتم الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا في موعد أقصاه نهاية العام الجاري.

وسجلت الولايات المتحدة التي ظهر فيها الوباء بداية فبراير، أعلى حصيلة إجمالية للوفيات في العالم بلغت 84 ألفا و136 من بين مليون و390 ألفا و764 إصابة.