شاهد .. هكذا تنتقل عدوى كورونا خلال دقائق فقط

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد حوالي ستة أشهر على قلب فيروس كورونا أحوال العالم رأسا على عقب، أصبح واضحا لدى الناس في شتى الأقطار مدى أهمية غسل الأيدي وارتداء كمامات أو غطاء للوجه فضلا عن اتباع ممارسات سليمة للحفاظ على النظافة الشخصية في زمن جائحة كوفيد-19.

لكن لا شيء يوضح مدى خطورة الوضع أكثر من عرض تقليدي بالفيديو يبين للعين المجردة السهولة التي ينتقل بها المرض بين الأفراد بينما هم غافلون.

شبكة البث العام في اليابان NHK عملت مع خبراء الأمراض المعدية في كلية الطب بجامعة سانت ماريانا في كاواساكي، وأنتجت فيديو في هذا الإطار انتشر بشكل واسع على الإنترنت.

ووفقا لقناة الحرة، جرى في تجربة الفيديو التبياني إعداد وجبة على طراز البوفيه لـ10 أشخاص، ووضع شخص "مصاب" القليل من الطلاء الفلورسنت على يده لمحاكاة السعال في اليد، ثم تركوا المشاركين في البوفيه لمدة 30 دقيقة.

النتيجة كانت مخيفة بعد تشغيل الأضواء الفلورسنت للكشف عن مدى انتشار الكمية الصغيرة من الطلاء.

وكما يتضح في الفيديو، فإن "العدوى" انتشرت في كل مكان، إذ انتقل الطلاء إلى أيدي كل مشارك وانتهى به الأمر على وجوه ثلاثة منهم.

اكتشف الفريق أن ملاقط الطعام وأغطية الأطباق ومقبض حاوية المشروبات كانت السبب الأكبر وراء الانتشار.

هذا العرض التوضيحي البسيط يقطع شوطا طويلا ليوضح مدى سهولة انتشار الجراثيم من خلال الاتصال والأسطح الملوثة.

شبكة NHK وخبراء الأمراض المعدية أجروا تجربة ثانية، لكنهم كانوا هذه المرة أكثر جدية بشأن ممارسات النظافة المستخدمة في البوفيه.

وتم خلالها فصل الأطباق، كما جرى تغيير الملاقط بأخرى نظيفة بشكل متكرر، إلى جانب تشجيع المشاركين على تنظيف أيديهم بشكل متكرر أيضا.

في هذه النسخة، لم ينته الأمر بالطلاء الفلورسنت في أي من المشاركين باستثناء الشخص "المصاب بالعدوى".

تجدر الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية تشدد على أن أفضل طريقة لوقف انتشار كوفيد-19 تتمثل في عادات تتعلق بالنظافة.

وتذكر المنظمة الأممية باستمرار بضرورة غسل الأيدي بالماء والصابون بانتظام لـ20 ثانية على الأقل، وتنصح بتجنب لمس الفم والعينين والأنف، إلى جانب الحفاظ على مسافة متر على الأقل من الأشخاص الآخرين.