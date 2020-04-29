العالم سيواجه وباء أشد من كورونا يفتك بـ 35% من البشر

المصدر: البيان الإلكتروني

أصاب فيروس كورونا ملايين البشر وفتك بأرواح مئات الآلاف في تحد للمنظومة الصحية العالمية ورغم ذلك يحذر أحد المسؤولين الصحيين الروس و يدعى ألكسندر مياسنيكوف، حيث يرن العالم سيواجه وباء عاما أكثر فتكا من فيروس كورونا.

وقال مياسنيكوف، وهو طبيب مشهور في روسيا، ومتحدث باسم مركز المعلومات الخاصة بفيروس كورونا: "لا مفر من حدوث وباء ثان، هذا سيحصل يوما بالتأكيد. كلنا ننتظر وباء خطيرا ستبلغ درجة فتكه 30-35%" بحسب روسيا اليوم.

وأشار مياسنيكوف، الذي سبق أن أعلن أنه أصيب بعدوى "COVID-19" وتعافى منها، إلى أن الخبرة الدولية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد من شأنها أن تساعد العالم في الاستعداد بشكل أفضل لهذا الوباء الخطير الجديد.

كما أكد أن الأماكن الأكثر خطورة في الوقت الحالي في ظل جائحة فيروس كورونا هي المستشفيات لأنها تتميز باحتمال أكبر للإصابة.

ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة متدهورة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي أدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية عدوى فيروس كورونا المستجد، يوم 11 مارس، جائحة عامة، وسجلت في العالم حتى الآن أكثر من 3 ملايين إصابة بهذه السلالة في نحو 180 دولة، بما في ذلك 208 آلاف وفاة و890 ألف حالة شفاء.