تصريح صادم لمسؤول في الصحة العالمية

المصدر: وكالات

قال المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية ديفيد نابارو، الأحد، إن من المحتمل أن يستمر وجود حالات تفشي صغيرة لفيروس كورونا المستجد إلى حين تطوير لقاح وتوزيعه على نطاق واسع.

وقال نابارو في تصريحات لبرنامج "Meet the Press" على شبكة NBC، "لا نعرف بعد إن كان سيأتي على شكل موجات مثل الإنفلونزا. نعتقد أنه سيكون فيروسا يطارد العرق البشري لفترة طويلة قادمة إلى أن نتمكن جميعا من الحصول على لقاح يحمينا".

وتابع "ستكون هناك حالات تفش صغيرة ستظهر بشكل متقطع وستخترق دفاعاتنا".

وأكد أن مفتاح التعامل مع هذا الفيروس يتمثل في تسلح كل مجتمع بدرع وقائي من نوع ما، من أجل رصد الحالات فور ظهورها، عزلها ومنع الانتشار من التوسع.

وأضاف "سيكون ضروريا أن تكون لكل دولة تلك القدرة. لذا نشجع الدول على تبني (الدرع الوقائي) الآن، ومن شأن ذلك أن يسهل رفع الإغلاق والحيلولة دون وقوع المزيد من الحالات الواسعة لتفشي للمرض".

وفي معرض رده على سؤال حول تقييم التعاون الدولي في الوقت الراهن، قال المسؤول الدولي إنه يرغب في رؤية "تعاون أكبر بين القادة".