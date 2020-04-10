إجراءات عليك اتباعها فوراً عند استلام "ديلفري"

المصدر: البيان الإلكتروني

في ظل انتشار فيروس كورونا عليك اتباع إرشادات محددة عند استلام الطلبات الخارجية، للوقاية من فيروس كورونا "كوفيد 19" المستجد.

وأكدت عدة مؤسسات صحية على ضرورة التأكد من أن جهة التوصيل تراعي الإجراءات الوقائية، ومسجلة لدى هيئة الاتصالات.

كما دعت إلى وضع مسافة آمنة بين المستلم ومندوب التوصيل، لا تقل عن متر، ونصحت بأن يكون الدفع إلكترونيًّا بدلاً من النقدي.

وشددت " على غسل اليدين جيدًا بعد استلام الطلب، وعدم لمس الوجه.

وأشارت المؤسسات الصحية إلى ضرورة التخلص من الأكياس والغلاف الخارجي للطلب فور استلامه، وتعقيم أي سطح مكشوف للطلب، بالكلور والماء، إن أمكن.