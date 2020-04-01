هذه أقوى علامة على الإصابة بفيروس كورونا

المصدر: وكالات

أفاد خبراء طبيون في كلية كينغز بلندن بأن فقدان حاسيتي الشم والذوق من أقوى العلامات على الإصابة بوباء كورونا الفيروسي المتسبب بكارثة صحية في مناطق واسعة من العالم.

واستند الباحثون في تقييمهم هذا إلى موقع إلكتروني أنشأوه خصيصا لمتابعة أعراض المرض، واشترك فيه قرابة المليوني مستخدم.

بحلول 31 مارس، كان لدى تطبيق Covid Symptom Tracker أكثر من 1.8 مليون مستخدم قاموا بتسجيل ملاحظاتهم بظهور أعراض من عدمها، يوميا.

الباحثون أكدوا أن 59 في المئة من ممن ثبتت إصابتهم بالفيروس، تحدثوا عن فقدان هذين الحاستين، مقارنة بـ 18 في المئة جاءت نتائجهم سلبية.

وقال الباحثون إن نتائجهم هذه أدق بكثير من تلك التي تتحدث عن الحمى كعرض رئيسي لتشخيص المصابين بـ كوفيد-19

وابتكر مؤلفو التطبيق نموذجًا يضم مجموعة من الأعراض، بما في ذلك فقدان الشم والذوق، والحمى، والسعال المستمر، والتعب، والإسهال وآلام البطن وفقدان الشهية، مشددين على أن "المؤشر الأقوى" هو فقدان حاستي الشم والذوق.

وتقول خدمات الصحة في بريطانيا إن الأعراض الشائعة لوباء كورونا هي الحمى والتعب والسعال الجاف وتنصح بالعزل الذاتي في حال استمرار السعال أو الحمى.

بينما تقول منظمة الصحة العالمية إن الأعراض الأخرى يمكن أن تشمل ضيق التنفس، والآلام، والتهاب الحلق.

وفي الأسبوع الماضي ذكرت المنظمة أن هناك تقارير "قليلة للغاية" عن أشخاص في المراحل الأولى من المرض ربما يفقدون حاسة الشم أو الذوق. لكنها أوضحت أن تلك التقارير ما زالت بحاجة إلى بحث، قبل تأكيدها.