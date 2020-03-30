معلومات صادمة حول كيفية نقل المصاب بكورونا الفيروس لـ88 ألف شخص

المصدر: البيان الإلكتروني

في أيام قليلة ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد -19" بالولايات المتحدة من 13 ألف إصابة إلى أكثر من 140 ألف حالة، ليصبح هذا البلد هو الأول في العالم من حيث عدد الإصابات. وقد توقع خبراء صحة أمريكيون أن يبلغ المرض ذروته في الأسبوعين المقبلين.

وتشير التقديرات إلى أن الشخص الواحد المصاب بفيروس كورونا، يمكن أن يتسبب بالعدوى لشخصين إلى ثلاثة أشخاص في دورة واحدة.

لكن السيناريو الأسوأ لعدد الإصابات والمصادم، ينجم عن تكرار دورات العدوى. وبحسب اختصاصيين، فإن الشخص الواحد بمقدوره أن يتسبب بأكثر من 88 ألف شخص في غضون 10 دورات فقط.

كيف يتم حساب ذلك؟

تستند العملية إلى معادلة حسابية خاصة بمعدل انتشار المرض ويرمز إليها بـ R0 وتلفظ R naught. وهي تقدير لمتوسط عدد الأشخاص الذين يمكن أن يصابوا من شخص واحد مصاب بالفيروس. وبطبيعة الحال فإن الرقم يزداد، كلما انتقلت العدوى إلى أناس جدد، وفقا لقناة الحرة.

إذا كانت قيمة R0 "أقل من واحد"، فإن هذا يعني أن كل إصابة موجودة تسبب أقل من إصابة جديدة. وفي هذه الحالة، سينخفض المرض ويتلاشى في النهاية.

وفي حال كانت القيمة "واحد" فذلك يعني أن كل إصابة يمكن أن تتسبب في إصابة جديدة. بمعنى أن المرض سيظل باقيا لكن ومستقرا، ولكن لا يصل إلى درجة تفشي أو وباء.

أما إذا كانت القيمة "أكثر من واحد" فإن المصاب يستطيع أن يصيب أكثر من شخص، وقد يتحول المرض إلى وباء كما في حالة كوفيد-19.

وتنطبق هذه العملية على وجه التحديد على السكان الخالين من المرض ولم يتم حقنهم باللقاح المضاد للفيروس، وعدم القدرة على السيطرة على المرض في منطقتهم.

وبما أن الشخص الواحد المصاب بكوفيد-19 قد يصيب ثلاثة أشخاص كحد أعلى في الدورة الواحدة ( R0 of 3)، وأن السيناريو الأسوأ المتوقع من كل شخص يكون في عشر دورات، فإن العملية الحسابية تتم عبر رفع الرقم ثلاثة إلى القوة 10 مع إضافة مجموع الدورات السابقة، لاستنتاج العدد الكلي للمصابين المحتملين وهو في هذه الحالة 88572.

يشار إلى أن وباء كوفيد-19 يعتبر معديا جدا خاصة إذا ما قورن بالإنفلونزا التي لها معدل عدوى ( R0 of 1.4 )، أي أن الشخص المصاب لا يستطيع أن يعدي سوى شخص واحد في الدور الواحدة، وفي عشر دورات لا يتعدى العدد 99 شخصا.

ونشر موقع "هيلث لاين" رسما يوضح معدل انتقال العدوى لعدد من الأمراض المعدية.

وتعتبر كثافة السكان وممارسات السلامة مثل الابتعاد الاجتماعي، من بين العوامل التي يمكن أن تؤثر على هذه الأرقام.

فترة العدوى

بعض الأمراض تعدي لفترات أطول من غيرها. على سبيل المثال، البالغون المصابون بالإنفلونزا قادرون على نقل العدوى لمدة تصل إلى ثمانية أيام، وذلك بحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأميركية CDC، في حين تصل تلك الفترة إلى أسبوعين لدى الأطفال.

وكلما طالت الفترة المعدية للمرض، كلما زادت احتمالية أن يعدي الشخص المصاب أناسا آخرين. ويساهم طول فترة العدوى في رفع قيمة R0.

وينتقل فيروس كورونا من إنسان إلى آخر عبر القطيرات التنفسية وبمعدل سريع جدا يعزا إلى قدرة الفيروس على الالتصاق بخلايا الوسيط 10 مرات أكثر من فيروسات كورونا السابقة.

ومعدل الوفيات جراء وباء كوفيد-19 يتراوح بين 2-5 في المئة. وأعراض المرض يمكن أن تظل خفية لفترة قد تصل لأسبوعين.