أهم الشخصيات الشهيرة التي أصابها فيروس كورونا

المصدر: وكالات

أصبح وريث العرش البريطاني الأمير تشارلز بين الشخصيات المعروفة في العالم المصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما قالت الناشطة البيئية غريتا تونبرغ انها "على الارجح" مصابة أيضا.

الفنانون

ــ توفي عازف الساكسوفون الكاميروني الشهير مانو ديبانغو في فرنسا جراء إصابته بكوفيد-19 عن 86 عاما، على ما أفاد تييري دوروبير ناشر أعمال الفنان الموسيقية لوكالة فرانس برس.

ــ توفي الكاتب المسرحي الأمريكي تيرينس ماكنالي أمس الثلاثاء بسبب مضاعفات جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد عن 81 عاما، وفق ما أفاد وكيل أعماله لوكالة فرانس برس.

وقبله، توفي المغني أورلوس مابيلي نجم موسيقى الرومبا الكونغولية الحديثة والذي كان مصابا بفيروس كورونا المستجد الخميس في باريس، فيما أعلن المغني الكندي الشاب ليني-كيم السبت إصابته بالمرض.

كما أعلن مغني الأوبرا الاسباني بلاسيدو دومينغو إصابته الاحد قائلا إنه "في صحة جيدة".

وذكرت وسائل إعلام أمريكية الأحد أن المنتج السينمائي السابق هارفي واينستين الذي حكم عليه في الآونة الأخيرة بالسجن 23 عاما بتهمة الاعتداء الجنسي والاغتصاب، مصاب بالفيروس.

وكان توم هانكس وزوجته الممثلة والمغنية ريتا ويلسون، أول نجوم هوليوود الذين أعلنوا إصابتهم في 12 مارس، وقالا إنهما في تحسن بعد حوالى أسبوعين من الحجر الصحي في استراليا.

كما أعلن الممثل البريطاني إدريس إلبا في 16 مارس أن فحصه كان إيجابيًا ووضع نفسه في العزل.

وأصيب الكاتب التشيلي البالغ من العمر 70 عامًا لويس سيبولفيدا الذي يعيش في شمال إسبانيا بالفيروس ولا يزال في المستشفى. وقد شعر بالأعراض الأولى في 25 فبراير، بعد يومين من عودته من مهرجان أدبي في البرتغال.

السياسيون

أصيب الأمير تشارلز (71 عاما) وريث العرش البريطاني بفيروس كورونا المستجد مع عوارض خفيفة للمرض، كما أعلن مكتبه الاربعاء.

وأعلن قصر موناكو في 19 مارس أن الأمير ألبير الثاني مصاب بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن بمقدوره مواصلة العمل من مقرّه الخاص وأنّ "وضعه الصحي لا يدعو إلى القلق".

كما أعلن كبير المفاوضين الأوروبيين حول بريكست ميشال بارنييه (69 عاماً) أن نتيجة اختباره جاءت إيجابية وأنه مصاب بفيروس كوفيد-19. لكنه قال إن صحته تدعو الى الاطمئنان في مقطع فيديو نُشر على تويتر.

ووضع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو نفسه في العزل المنزلي لمدة أسبوعين منذ 13 مارس، بعدما جاءت نتيجة فحوصات زوجته صوفي غريغوار ترودو إيجابية.

وتضم حكومات العديد من الدول (إسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيران واستراليا وبولندا والنروج والمغرب والبرازيل وبوركينا فاسو) عضوًا أو أكثر مصابين بالفيروس.

ووضعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل نفسها في حجر صحي الاحد بعدما خالطت طبيبا مصابا.

ووضع رئيس بوتسوانا موكغويتسي ماسيسي في الحجر الصحي السبت بعدما زار ناميبيا التي سجلت ثلاث إصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الرئاسة الفنلندية إصابة الرئيس السابق الحائز جائزة نوبل للسلام مارتي أهتيساري (82 عاما) بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الناشطة البيئية غريتا تونبرغ الثلاثاء انها مصابة "على الارجح" بالفيروس بعدما شعرت قبل عشرة أيام بعدة عوارض عند عودتها من أوروبا الوسطى. وعزلت نفسها مع والدها.

عالم الرياضة

توفي الرئيس السابق لنادي ريال مدريد لورينزو سانز السبت بعد ثلاثة أيام على إدخاله المستشفى بسبب كوفيد-19.

وأصيب عدة لاعبين في فريق يوفنتوس تورينو لكرة القدم بينهم الفرنسي بليز ماتويدي، بطل العالم في كرة القدم مع المنتخب الفرنسي في 2018، والذي وضع نفسه في العزل طوعا في المنزل منذ 11 مارس بعدما جاءت نتيجة اختباره إيجابية.

وكإجراء وقائي، وضع زميلهما كريستيانو رونالدو في العزل لعدة أيام في ماديرا مسقط رأسه، على الرغم من أنه لا يعاني اي أعراض. ودعا عبر الشبكات الاجتماعية معجبيه إلى التقيد بالتعليمات الصحية.

والسبت أعلن نادي ميلان الايطالي لكرة القدم إصابة أسطورته المدافع السابق باولو مالديني ونجله دانيال بفيروس كورونا المستجد.

في نادٍ إيطالي آخر هو فيورنتينا، جاءت فحوصات عشرة أشخاص إيجابية، بينهم المهاجم الإيطالي باتريك كورون والمدافع الأرجنتيني جيرمان بيزيلا والمهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش.

وفي إنجلترا، أعلن مدرب فريق أرسنال ميكيل أرتيتا الإسباني أن اختباره إيجابي، مثل لاعب من فريق تشيلسي.

أصيب بالفيروس أيضا لاعب كرة القدم التركي فاتح تيريم مدرب غلطة سراي.

وعلى مدى 12 يوما، جاءت نتائج اختبارات 14 على الأقل من لاعبي كرة السلة في الدوري الأمريكي للمحترفين إيجابية بينهم نجم بروكلين نتس كيفين دورانت.

كما أدخل نجم فريق فرنسا للكرة الطائرة ارفين نغابيث الخميس الى المستشفى بسبب كورونا المستجد.