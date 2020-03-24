ما أهم سلاح تملكه في مواجهة فيروس كورونا؟

المصدر: وكالات

مع استمرار انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، فإن وجود نظام مناعة يعمل على النحو الأمثل أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى.

ويؤكد خبراء طبيون على أهمية عدم التسرع في شراء المكملات الغذائية والفيتامينات التي تعد بتعزيز نظام المناعة لديك.

فلا أدلة كافية على أن مثل هذه المنتجات تحقق أي فائدة. في المقابل ينصح الأطباء بالتمسك بالأساليب والمقاربات المثبتة ومنها:

خفض نسبة التوتر

كلما زاد قلقك بالفيروس كلما زادت فرص تعرضك له. يقول مورغان كاتز، أستاذ الأمراض المعدية في جامعة جونز هوبكنز "يمكن أن يضر الإجهاد بالتأكيد جهازك المناعي. لا داعي للذعر، حاول تقليل الإجهاد".

بينما يقول اختصاصي الرعاية الأولية أندرو دياموند إن هرمون الإجهاد "الكورتيزول" يعطل عمل خلايا جهاز المناعة، موصيا بالانخراط في الأنشطة الإيجابية مثل التأمل.

ممارسه الرياضة

يقول د. دياموند إن التمرينات البسيطة والمعتدلة تخفض مستويات "الكورتيزول" بشكل طبيعي وتساعد وظائف الجهاز المناعي.

ويوصي خبراء طبيون بالتدرب من 30 إلى 60 دقيقة يوميا. ومن يشعر بالقلق من ممارسة الرياضة داخل صالات التمارين، فيمكنه المشي أو الركض في الخارج.

مع لفت الانتباه إلى أن التمارين المكثفة يمكن أن يكون لها تأثير عكسي على الجهاز المناعي، حسب إليزابيث برادلي، المديرة الطبية لمركز كليفلاند كلينيك للطب الوظيفي التي تضيف "تساعد التمرينات على تقوية جهاز المناعة، ولكن يجب أن نكون حريصين على عدم المبالغة في ممارسة الرياضة لأنها يمكن أن تضعف جهاز المناعة لديك".

النوم

الحصول على قسط كاف من النوم ضروري وبالنسبة للبالغين، هذا يعني النوم بين سبع إلى ثماني ساعات كل ليلة. يجب أن يحصل الأطفال على المزيد، اعتمادا على سنهم.

اللقاح

الحرص على أخذ لقاح الإنفلونزا في مواعيده.

الزبادي

ينصح الأطباء بتناول الزبادي العادي يوميا ويقول دكتور كاتز "إنه حقا طريقة سهلة لتعزيز البروبيوتيك لديك والمساعدة في دعم الميكروبيوم الخاص بك" ويضيف "الزبادي يساعد على تعزيز البكتيريا النافعة التي تعيش في جسمك، والتي تساعد على محاربة البكتيريا أو الفيروسات الضارة".

أطعمة أخرى

ومن الأطعمة الأخرى التي ينصح بتناولها الثوم والبصل والزنجبيل والأطعمة المخللة. مع تجنب المضادات الحيوية بقدر الإمكان لأنها تستنزف البكتريا النافعة في جسم الإنسان.

ومن النصائح الأخرى لتعزيز جهاز المناعة لدى الانسان تناول أكل صحي ومتوازن غني بالخضروات والحبوب والمكسرات، مع الحصول على مكملات "فيتامين دي"، في حال أظهرت الاختبارات أن جسمك بحاجة إلى هذا الفيتامين المهم جدا لمناعة الإنسان.

وقف التدخين

كما ينصح بوقف التدخين والتدخين الالكتروني خاصة إذا كان الشخص يعاني من مشاكل في الجهاز التنفسي "هؤلاء أكثر عرضة لخطر ومضاعفات فيروس كورونا المستجد"، حسب دكتور دياموند.