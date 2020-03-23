كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا عند التسوق؟

المصدر: وكالات

التسوق أمر ضروري حتى في أوقات الحجر الصحي. كيف ستحمي نفسك من الإصابة بفيروس كورونا بوجود كثير من الناس في المتاجر؟

تزداد حالات الإصابة بفيروس كورونا يومياً وفي حين يقوم بعض الأشخاص بالحجر المنزلي نظراً للإيقاع المتسارع لانتشار الفيروس، يتجمع آخرون في حفلات دون مبالاة أو حذر من التقاط أو نقل العدوى التي أودت بحياة الآلاف.

غير أن الأمر المثير للقلق، أن الاشخاص غير المبالين يقصدون أيضاً مراكز التسوق لشراء المواد الغذائية جنباً إلى جنب مع الأشخاص الواعين صحياً. لهذا السبب ينصح بتوخي الحذر وإعادة التفكير في سلوك التسوق في الوقت الحالي.

هناك بعض الخطوات التي يمكنك اتباعها لتحمي نفسك وعائلتك من الإصابة بفيروس كورونا المستجد عند التسوق. فقد كشف د. توماس فوشار، اختصاصي أمراض الرئة في الجمعية الألمانية لأمراض الرئة والجهاز التنفسي، في مقابلة مع موقع مجلة "شتيرن" الألمانية عن أهم النصائح لتحافظ على سلامتك أثناء التسوق. كان أهمها الالتزام بالحجر وعدم الذهاب إلى التسوق إلا عند الضرورة القصوى، ففي مراكز التسوق يتجمع كثير من الناس ويكون خطر انتقال العدوى كبير.

كما حذر المصابين بكورونا أو حتى البرد أو الإنفلونزا بعدم الخروج لأن ذلك قد يعرض عددا كبير من الأشخاص لخطر الإصابة أيضاً.

ويوصي د. فوشار بتجنب لمس الكثير من الأشياء خلال التسوق، وتعقيم اليدين مباشرة قبل العودة إلى السيارة أو الحافلة وأوصى أيضاً بضرورة غسل اليدين قبل مغادرة المنزل، أما عند الوصول إلى البيت، يجب وضع المشتريات جانباً وغسل اليدين بعناية شديدة حتى قبل خلع السترة.

ويقول إنه من الأفضل غسل اليدين مرتين لمدة 20 ثانية. وبعد ترتيب المشتريات عد لغسل يديك من جديد.

ماذا عن القفازات؟

وفيما يتعلق بارتداء القفازات والكمامات قال د. فوشار إن ارتداء القفازات يشير دائماً: “إنني أفكر بنفسي فقط، وليس بالآخرين"، وشرح أن القفازات قد تكون مسؤولة عن نقل الفيروسات في كل مكان عند اللمس. أما بالنسبة للكمامات فلا ضرورة لارتدائها، ولكن ينصح بارتداء القناع عند وجود أعراض وذلك لتجنب نقل العدوى للآخرين.

كما أشار د.فوشار إلى أن الفيروسات لا تدوم طويلاً على الأسطح، ولكن من المهم جداً غسل الفاكهة والخضروات بشكل جيد، وغسل اليدين قبل الطهي كما هو الحال دائماً.