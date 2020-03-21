كيف تغيرت قائمة الدول الأكثر تضرراً بفيروس كورونا؟

المصدر: وكالات

بعد حوالي 3 أشهر على انتشار فيروس كورونا وإصابته لأكثر من ربع مليون شخص حول العالم وتسببه بوفاة 10 آلاف شخص، كيف تغيرت قائمة الدول الأكثر تضررا بالفيروس؟

وبينما كانت الصين في صدارة العالم بعدد الإصابات والوفيات، أصبحت إيطاليا هي صاحبة المركز الأول بعدد الوفيات بـ 4032 وفاة، تليها الصين بـ 3139 وفاة، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز.

وفي المركز الثالث لعدد الوفيات المسجلة بكورونا تأتي إيران بواقع 1556 وفاة، ثم إسبانيا بـ 1375 وفاة.

وجاءت فرنسا في المركز الخامس من حيث عدد الوفيات، حيث فارق الحياة فيها 450 شخصا جراء الإصابة بفيروس كورونا، تليها أمريكا التي سجلت 273 وفاة بالفيروس التاجي المستجد.

بريطانيا جاءت في المركز السابع وسجلت إلى الآن 177 وفاة، تليها هولندا بـ 106 وفيات، ثم كوريا الجنوبية بـ 102 وفاة.

وحلت ألمانيا في المركز العاشر بـ 72 وفاة ثم بلجيكا وسويسرا بـ 67 و58 وفاة على الترتيب.

ويخضع أكثر من 900 مليون شخص حول العالم، من روما إلى نيويورك مرورا بباريس، لعزلة في بيوتهم في عطلة نهاية الأسبوع على أمل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ودعي أكثر من 900 مليون شخص في حوالي 35 بلدا لالتزام منازلهم، وفق قاعدة بيانات وكالة فرانس برس.

ولا يملك ثلاثة مليارات نسمة الحد الأدنى من وسائل مكافحة الفيروس مثل المياه الجارية والصابون حسب خبراء الأمم المتحدة الذين يخشون موت "ملايين".