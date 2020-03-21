ما هي القارة الوحيدة التي لم يصلها فيروس كورونا؟

المصدر: وكالات

في أغلب مناطق العالم، ما فتئ فيروس كورونا يغير الحياة كما نعرفها منذ ظهوره أول مرة، لكن مجموعة قليلة من البشر، في قارة كاملة، يتفرجون من أماكنهم من دون أن يتأثروا بشكل مباشر بكل ما يحدث في بقية المعمورة.

أنتاركتيكا، أو القارة القطبية الجنوبية، وهي القارة الوحيدة على الكرة الأرضية التي لم تسجل فيها أية حالات إصابة بالفيروس الذي أصاب حتى الآن أكثر من 275 ألف شخص حول العالم، وما زال ينتشر بسرعة.

يقول الباحث ستن ثولن، من وكالة الفضاء الأوربية التي تمتلك مركزا بحثيا في قارة أنتاركتيكا "كنا دائما نشعر بأننا في عالم آخر"، بسبب الظلام والبرد المخيم على القارة بشكل متزايد.

"حينما أرى ما يحصل في بقية أنحاء العالم، أشعر بالغربة أكثر، إنه فعلا عالم آخر"، يقول ثولن لقناة ABC الإخبارية الأمريكية، مضيفا "أنه شعور أكثر صعوبة في مثل هذه الأيام بشكل خاص".

ويضيف ثولن "أحيانا أشعر بأنني غير مراع للآخرين، حينما نقوم بالتحضير لقضاء عطلة نهاية الأسبوع مثلا"، مضيفا "تمزح عائلتي معي بالسؤال عن العزل الاجتماعي، لأنني معزول هنا بشكل جيد عن باقي المجتمع".

وشاهد ثولن أيضا مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت تظهر أشخاصا في إيطاليا وإسبانيا يحييون العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وحتى الآن قتل فيروس كورونا نحو 11.300 شخص حول العالم، فيما سجلت 6 دول جديدة إصابات بالفيروس خلال الساعات الأخيرة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وخلال ثمانية أيام، ارتفع عدد المصابين خارج الصين، من 47 ألفا، إلى 194 ألف مصاب.