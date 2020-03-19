60 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تايلاند

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت السلطات الصحية في تايلاند، عن 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وكانت وزارة الصحة في تايلاند، قد سجلت في وقت سابق 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مما رفع إجمالي عدد المصابين في البلد الآسيوي إلى 177.

وكشف الأمين الدائم في وزارة الصحة العامة بتايلاند، سوخوم كانشانافيماي، في مؤتمره الصحفي، أن 11 حالة جديدة سجلت بعد مباراة للملاكمة من خلال تواصل مع أجانب، مضيفًا: "إن ما يتراوح

بين 70 و80 بالمئة من الحالات في تايلاند مسجلة في العاصمة بانكوك”.

وقد أفادت صحيفة تايلاندية، بإغلاق بوريرام عاصمة مقاطعة شمال شرقي تايلاند التي تحمل نفس الاسم، جراء فيروس كورونا المستجد.



