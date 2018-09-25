«جدار العار».. حكايات وانعكاسات في الأدب المعاصر

المصدر: القاهرة - البيان

تطرح الدكتورة داليا عزام في كتابها «جدار العار.. جدار الفصل العنصري وانعكاساته في الأدب العبري والفلسطيني المعاصر»، من خلال الأدب والجولات الميدانية التي قامت بها، موضوعاً متميزاً وقضية مهمة، هي الجدار العازل الذي حوَّل حياة الشعب الفلسطيني إلى جحيم، وقطع تواصل الشعب الفلسطيني مع العالم ومع أنفسهم، وتأثير ذلك نفسياً واجتماعياً واقتصادياً وسياسياً على أبناء الشعب الفلسطيني.

تقول الكاتبة: «يقوم الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2002، ببناء جدار فصل عنصري فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي إحدى أخطر ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، ضارباً عرض الحائط بحقوق الشعب الفلسطيني التي كفلتها القوانين الدولية، فارضاً وقائع غير شرعية بوساطة هذا الجدار، لتكريس الاحتلال والتهويد والاستيطان».