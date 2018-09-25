«العنصرية كما أشرحها لابنتي».. رسائل وتصويبات

الأولاد فضوليون يطرحون الكثير من الأسئلة متوقّعين إجابات دقيقة ومقنعة، ولا يمكن التعاطي بمواربة مع أسئلتهم. من هنا يشرح الكاتب الطاهر بن جلون في كتابه: «العنصرية كما أشرحها لابنتي» مفهوم العنصرية بأسلوب يصل إلى أذهان الصغار ولا يستغني عنه الكبار.

وُلد هذا الكتاب عندما سألَتْ مريام، بنت السنوات العشر، والدها الطاهر بن جلّون عن العنصرية يومَ رافقته للمشاركة في تظاهرة ضدّ مشروع قانون متعلّق بالهجرة. ويحاول بن جلّون أن يجيب عن تساؤلات ابنته مُوجّهاً كتابه إلى الأولاد الذين لم يُكوِّنوا بعد أحكاماً مسبقة ويسعون إلى الفهم. أما بالنسبة إلى البالغين الذين سيقرؤونه، فيأمل، من خلال أسلوبه الجذاب، أن يساعدهم على الإجابة عن الأسئلة التي يوجّهها إليهم أولادهم، والتي قد تكون محرجة أكثر ممّا نظن.