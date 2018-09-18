«أتيكيت الحياة».. فن الممارسة اليومية بأفضل السُبل

المصدر: القاهرة - البيان

يتناول كتاب «أتيكيت الحياة.. فنون ومهارات الحياة الراقية» لابتسام نبيل، علم آداب السلوك في حياتنا، ويضع العديد من القواعد التي تتحكم في تعاملات الإنسان، فهو كما توضّح المؤلفة «كتاب يقدم علم آداب السلوك وفنون الحياة الراقية، إذ الأتيكيت علم له قواعده وأصوله المكتوبة والمنشورة بكل لغات العالم منذ أقدم العصور.

فهو فن ممارسة الحياة اليومية بأفضل السُبل وأكثرها جمالاً ورقياً وتهذيباً، يستخدمه الناس العاديون في حياتهم اليومية بين المنازل والمدرسة والمجتمع».

والكتاب يحتوي على العديد من القواعد التي تتحكم في تعاملات وسلوكيات الإنسان مع الناس، مما يساعد على الارتقاء بالحياة نحو الأفضل، وتكوين صورة إيجابية للإنسان لدى الآخرين.