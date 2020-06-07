1

الكتاب: أئمة الفقه التسعة

الكاتب: عبد الرحمن الشرقاوي

الناشر: دار الشروق

سنة النشر: 2020

يتناول الكتاب سيرة وتأثير تسعة من أهم فقهاء الإسلام الذين نشأوا في البلاد الإسلامية المختلفة، بعد أن توسعت الفتوحات وتعددت الأمصار، وتراكمت مصالح البشر، وأوجب التاريخ أن يخرج من بطون هذه الأمصار من العلماء المجتهدين، من يصوغون صورة الإسلام الحنيف، الذي يستجيب لحاجات البشر، ويراعي مصالح العباد.

2

الكتاب: إذما

الكاتب: محمد صادق

الناشر: الرواق للنشر والتوزيع

سنة النشر: 2020

هذه الرواية عن نوع آخر من الحب، عن الشغف، وعن الخوف الذي يمنع الشعور بالحياة.

ومن أجواء الرواية، نقرأ: «سنبدأ اللعبة يا «عيسى» معاً.. أمامك تسعة أوامر وتسعة كنوز حتى تجدني».

في عيد ميلاد (عيسى) السادس والثلاثين، وبعد محاربة مستميتة مع الحياة، أدت لهزيمته هزيمة نكراء، تصله هدية من آخر شخص يتوقعه. هدية تجبره أن يغيّر تفاصيل حياته كلها، ولأنه فقد شغفه في الحياة، وتاه طويلاً عن نفسه، يضطر لاتباع ذلك المسار الجديد، ويخوض تجربة تلو الأخرى.

3

الكتاب: يوتوبيا

الكاتب: أحمد خالد توفيق

الناشر: دار الشروق

سنة النشر: 2020 (طبعة جديدة)

اسم يوتوبيا، هو مصطلح يصف الدولة الفاضلة، وتدور أحداث الرواية في سنة 2023، حيث تحول المجتمع إلى طبقتين، ما بين غني وفقير، ومن أجواء الرواية، نقرأ:

«الآن فقط أفهم لما عزلنا أنفسنا في «يوتوبيا»... لم يعد في هذا العالم إلا الفقر، وإلا الوجوه الشاحبة التي تطل منها عيون جاحظة جوعى متوحشة.. منذ ثلاثين عاماً، كان هؤلاء ينالون بعض الحقوق، أما اليوم، فهم منسيون تماماً. هؤلاء القوم يتظاهرون بأنهم أحياء.. يتظاهرون بأنهم يأكلون لحماً، وبالطبع يتظاهرون بأنهم نسوا مشاكلهم.. يتظاهرون بأن لهم الحق في الخطيئة والزلل... يتظاهرون بأنهم بشر».

4

الكتاب: أنا مريضة نفسياً

الكاتب: وفاء شلبي

الناشر: دار الشروق

سنة النشر: 2020

نجحت الكاتبة في أن توصل رسالة إلى القارئ، من خلال عبقرية الحكي، ومن خلال مذاكرات يومية، وهي لا تصر أن تعطي حلولاً ولا إرشادات نفسية ولا مواعظ علاجية، بقدر ما تحرك وعي القارئ، ليفكر ويستنبط حلولاً شخصية جداً لحالته، بعيداً عن التعميمات المجتمعية النمطية السائدة. وجاء في مقدمة الكتاب، تعليق لأستاذ الطب النفسي د. محمد المهدي، نقرأ منه: «معظم الأمراض النفسية، تتعلق بمشكلات في العلاقات، علاقتنا بالأهل، الأصدقاء، الأحباب، الأبناء، علاقتنا بأنفسنا».

5

الكتاب: أعضاء المجالس

العرفية بريف

محافظة الجيزة

الكاتب: محمد أحمد كريمة

الناشر: الهيئة العامة لقصور الثقافة

سنة النشر: 2020

هذا الكتاب المعنون بـ «أعضاء المجالس العرفية بريف محافظة الجيزة»، للباحث الدكتور محمد أحمد كريمة، يعد محاولة علمية مهمة في مجال علم الاجتماع الريفي، يسترجع فيه الباحث ما كتب حول المجالس العرفية.يتناول الكتاب نشأة المجالس العرفية التاريخية، وأدوات الضبط الاجتماعي الرسمي وغير الرسمي، ونظرياته وفعاليته، ومفهوم المجالس العرفية.