«إنسانية القصيدة».. بين مرآة الذات وأوجاع الحياة

المصدر: القاهرة - مها سمير

تحت عنوان «إنسانية القصيدة - قراءات في أوجاع الشاعر العربي»، يرصد كتاب صدر حديثاً مكامن الإنسانية في القصيدة العربية بوصفها مرآة للذات التي نرى في صفاتها ما يجمع بين بني البشر من أوجاع الحياة، ليغدو أدب بيئة ما أدباً كونياً يعمق مأساة الإنسان ويهذبها حين يحولها الأدب من الذاتية إلى الإنسانية.

وقد اختار المؤلف د.عادل نيل مجموعة من الشعراء مع النظر في مجمل التجربة لرصد بواعث تلك الأوجاع ومدى تمكنها في الذات، ليكون النص أكثر صدقاً في هذا التعبير الإنساني.

كما جاء اختيار المؤلف هؤلاء الشعراء موزعاً على البيئات الأدبية الكبرى في مصر والشام والخليج والمغرب العربيين.