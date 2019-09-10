المصدر: القاهرة - البيان

يلقي هذا الكتاب الضوء على الأدباء المغمورين، الذين لم يحظوا بالشهرة الكاملة رغم تقديمهم للعالم الإسلامي خدمات جليلة في تخصصاتهم. الكتاب الصادر حديثاً تحت عنوان «أعلام وأقلام» للدكتور محمود محمد خلف،.

كان في الأصل مجموعة من المقالات الأدبية نشر كثير منها على صفحات الجرائد والمجلات المصرية والعربية، وهي لمجموعة من العلماء الأعلام قليلهم من المشهورين وكثيرهم من المغمورين، جمعها المؤلف من كتب التاريخ والأدب ليقف على أخبارهم ونتعلم من كفاحهم، حيث يهدف في كتابه إلى الوقوف على ثمار العلماء ونتاج أفكارهم.

ويقسم المؤلف الكتاب إلى قسمين: خصص القسم الأول للحديث عن العلماء القدامى، والثاني عن الأدباء والشعراء المحدثين من أبناء القرنين التاسع عشر والعشرين الميلاديين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين.