«ما رآه سامي».. هزائم وانتصارات

المصدر: القاهرة - البيان

تدور أحداث هذه الرواية حول حياة شاب يدعى «سامي» يعيش الحياة بشغف باحثاً عن الأمان الذي يمكِّنه من الحياة رفقة حبيبته «فريدة»، ويعيش سامي وحيداً، بينما تحيط بفريدة مجموعة من صديقات الطفولة اللائي باعدت بينهن الأيام في الظروف والموقف من الحياة، وتتناول الرواية حياة كل منهن على اختلافها واختلاف علاقاتهن وأساليبهن المختلفة، ويتناول الكاتب قصص الحب والصداقة والانكسار والهزيمة في أطر اجتماعية مختلفة.

الرواية الصادرة حديثاً تحت عنوان «ما رآه سامي يعقوب» للكاتب عزت القمحاوي، وهو روائي، صدرت له نحو 6 روايات و3 مجموعات قصصية وعدد من الكتب والمؤلفات الأخرى.