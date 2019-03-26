الموسيقى العربية..أصوال تحليلية

المصدر: القاهرة - البيان

يسعى مؤلف هذا الكتاب إلى استنباط أسلوب حديث في علوم الموسيقى العربية خاصة علم التحليل الشرقي، فهو يقدم دراسة أكاديمية نظرية وتطبيقية شاملة، في شرح وبيان الأسلوب الأمثل لتحليل المؤلفات الموسيقية على اختلاف صياغتها في القوالب الموسيقية المختلفة.

يقع هذا الكتاب المعنون بـ «العراف في الأصول التحليلية للموسيقى العربية» لـمحمد شعلة، أستاذ خبير بقسم التربية الموسيقية في 437 صفحة، ويشمل محتواه على جزء نظري وآخر تطبيقي، ويحتوي على نماذج للأسئلة لمدونات موسيقية مختلفة متدرجة الصياغة ..كما يشمل بعض المؤلفات الموسيقية الحرة والخفيفة والتي تفيد أيضاً بتذوّقها عزفاً وغناء .