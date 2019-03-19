«التفكير الإيجابي» .. قوة تتحدى السلبية

المصدر: Ⅶ القاهرة - البيان

يتناول الكتاب كيفية التفكير الإيجابي، ويتحدث عن التفكير الإيجابي في زمن السلبية.

وترى وفاء محمد مصطفى في كتابها المعنون بـ«قوة التفكير الإيجابي»، أن هذا النوع من الكتابة له جمهوره لكنه يعتمد على نوع الإلداع والنماذج المقدمة للقارئ، مشيرة إلى أن من يطبق هذه القواعد سيحصد نتائجها في حياته .

ومن ما جاء في الكتاب: «الإنسان لديه عقل واعٍ، وهو ما نشبِّهه بالحارس الأمين الواقف على أبواب عقولنا، أي هو الذي يفرز ويصنِّف ما يدخل وما لا يدخل، حيث يسمح بنوعية الأفكار التي تدخل في العقل اللاواعي الذي يستجيب بدوره لها فيعمل عليها، ويخرجها لنا حينما نريد».