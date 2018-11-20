«ميثولوجيا الأيام».. البُعد الأسطوري في المرویات الأدبیة

المصدر: Ⅶ القاهرة - البيان

يناقش د. عبدالله محمد العقیلي كتابه «میثولوجیا الأیام.. البُعد الأسطوري في المرویات الأدبیة والتاریخیة لأیام العرب الجاهلیة» موضوع الأساطير في التاريخ العربي القديم، فيتوقف عند المصطلح ويستعرض جملة من التعریفات العربیة والأجنبیة، ويوضح كیف وقع الخلط بین الأساطیر باعتبارها من التسطیر وهو الكتابة وبین الأباطیل التي ترد على الألسنة.

ويؤكد الباحث العقيلي في كتابه أن الأساطير كانت وما زالت مثار جدل بين الباحثين، وعزا سبب الجدل الدائر إلى الخلاف حول تعريف الأسطورة وماهية الحدود بين ما هو أسطوري وما ليس أسطورياً، ومدى ارتباط الأساطير بكائنات فوق طبيعية وبالطقوس وبداية وجود الإنسان على الأرض.