«حب ورياضيات».. قصة تروي جمال الأرقام ورونقها

المصدر: دبي - البيان

يحكي إدوارد فرنكل في كتابه «حب ورياضيات» قصة المؤلف (الروسيّ الأصل) الشخصية عن وقوعه في حب الرياضيات وغرامه بها، وعن مسيرته التي تكللت بنجاح باهر برغم العراقيل والمثبّطات التي لم تتمكن من وأد طموحه، أو منعه من التعبير عن عشقه وشغفه بما يحبّ. وسيعرف القارئ، من خلال الكتاب الصادر عن دار العلم للملايين، وإن لم يكن ملمّاً بالرياضيات، مدى التوسع والتنوع الهائلَين اللذين طرآ على تطور الرياضيات، وأثرها الفعّال المتزايد في العلوم الأخرى على الرغم ممّا يتميز به بعض فروعها من تجريد شديد يبدو أفلاطونيّاً، بعيداً عن الواقع، لا صلة له بالعلوم التطبيقية.