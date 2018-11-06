«أنا صديق للبيئة».. جولة توعوية طفولية

المصدر: دبي - البيان

يُمثّل كتاب «أنا صديق للبيئة» للكاتبة جيهان فيصل، رحلة معرفية تأخذ الأطفال في عالم المحافظة على البيئة وأهمية حماية الطبيعة من التلوث والإخلال بالتوازن البيئي الذي يتفيأ من خلاله الإنسان في ظلال الخير والنعيم الذي يحفل به كوكبنا الجميل. الكتاب لطيف ومزدان برسوم ملوّنة.

ويتميز بأنه يتدرّج بالطفل خطوةً خطوةً، في كيفيّة المحافظة على البيئة من حولك، بدءاً من الطفل في ملبسه وعنايته الشخصية، من خلال العناية بنظافة الغرفة وترتيبها ترتيباً متوازناً ومنظماً، ثم بالانتقال إلى المنزل والمدينة.. وهكذا حتى يصل به إلى كل ما حوله من موارد.