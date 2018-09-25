«وحي».. أحداث مشحونة بالغموض والتأمل

تبدأ رواية «وحي» للكاتب اليمني حبيب عبد الرب سروري من رسالة غامضة باسم مستعار تصل إلى غسان العثماني، وهو في طريقه إلى سورينتو لقضاء إجازته مع زوجته شهد، تثير لديه الكثير من المخاوف والتساؤلات.

تتوالى الرسائل بينهما ويغدو العثماني أسير شخص غامض ينبش ذاكرته القديمة، منذ حادثة «جامع العيدروس» في قريته في اليمن، وخروجه من القرية إلى عدن وسنوات الدراسة والعمل الحزبي، وتاريخ مسلماته الفكرية. عبر علاقة شائكة يسرد الراوي لمخاطبه المجهول الأوضاع التي آلت إليها اليمن ومدنها الجريحة، باحثاً عن أسباب هذا الخراب وجذوره في الفلسفة والتاريخ. يقود الشغف غسان العثماني إلى موعد مع مراسله المجهول دون أن يدرك حجم المفاجأة التي تنتظره، والتي تتوالى الأحداث بعدها محملة بعناصر التشويق والإثارة.