«ملامح الشخصية المصرية».. دراسة السمات والمكونات

المصدر: القاهرة - البيان

يتناول كتاب "ملامح الشخصية المصرية" لأسامة الأزهري أهم ملامح الشخصية المصرية وتجديد معالمها ورصد مكوناتها الأصلية في التعامل مع الأزمات وكيفية اجتيازها.

ويؤكد المؤلف أن هذا العمل بمثابة دراسة معرفية تحمي الشخصية المصرية من التجريف وتسلط الضوء على أركانها ومعالمها الرئيسة التي صنع بها الإنسان تاريخه العريق، ويصنع بها حاضره ومستقبله. ويأتي الباب الأول في الكتاب شارحاً أهم السمات والمكونات التي صنعت هذه الشخصية المصرية، ويتعرض بالشرح والتفصيل لتلك المكونات.

كما يشير المؤلف أن المحاور التي تسهم في صناعة راقية لشخصية الإنسان، والمتمثلة في تنظيم العلاقة بالخالق عز وجل، المجتمع في الأخلاق، والتزكية، ثم علاقته بالكون.