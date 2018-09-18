«الشر في مصر القديمة».. تأمّلات في التراث الفرعوني

المصدر: القاهرة - البيان

يقدم الدكتور علي عبد الحليم في كتاب «مفهوم الشر في مصر القديمة» عرضاً تحليلياً لأفكار المصريين القدماء عن الشر وما يندرج تحته من معانٍ.

ويحتوي الكتاب دراسة عن أفكار قدماء المصريين وتصوراتهم عن الشر والفوضى وكيفية التخلص منها، ويبين أنه ذكرت نصوص عديدة كراهية المصريين القدماء للفوضى وكيف اعتبروها انتكاسة في الخلق، وعبروا عنها بكلمة «إسفت» التي تعني جميع الشرور، كما عددت تلك النصوص وسائل التخلص من هذه الفوضى سواء على المستوى السياسي أو الاجتماعي أو الأخلاقي أو حتى الكوني.

الكتاب مكون من 7 فصول، ومنها مقدمة عن الشر في مصر القديمة و"الإسفت" في الدولة الوسطى و"الإسفت" في الدولة الحديثة، ودور الملك في القضاء على "الإسفت".. وغير ذلك.