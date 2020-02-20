وفد من «الكتّاب العرب» يزور مقر «منشورات القاسمي»

الوفد خلال الزيارة | من المصدر

المصدر:
  • الشارقة - البيان
التاريخ:

زار وفد من اتحاد الكتّاب والأدباء العرب برئاسة الأمين العام للاتحاد الدكتور علاء عبد الهادي (مصر) مقر «منشورات القاسمي»، وعضوية نواب الأمين العام الشاعرة الهنوف محمد (الإمارات)، وسعيد محمد الصقلاوي (سلطنة عمان)، ويوسف أبو شقرا (الجزائر)، للاطلاع على التجربة الرائدة في طباعة الكتب والمؤلفات التي تمتاز بها الدار وحضورها في المعارض العربية والعالمية للكتب، واحتضانها للكتاب والمؤلفين العرب. واستقبل الوفد الزائر الدكتور يوسف عيدابي المستشار الثقافي لدارة الشيخ الدكتور سلطان القاسمي، ومهند أبو سعيدة مدير المنشورات، وقدما لهم شرحاً مفصلاً عن عمل المنشورات وتاريخ تأسيسها وطبيعة عملها.

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