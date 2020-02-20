«زايد للكتاب» تعتمد قوائم الدورة 14 القصيرة

المصدر: أبوظبي - البيان

اعتمدت الهيئة العلمية لجائزة الشيخ زايد للكتاب، القوائم القصيرة للدورة الرابعة عشرة، خلال اجتماعات الهيئة التي عقدت بين 13 و15 فبراير الجاري في أبوظبي، برئاسة الدكتور علي بن تميم رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للغة العربية والأمين العام لجائزة الشيخ زايد للكتاب، وبحضور أعضاء اللجنة؛ أ.د خليل الشيخ من الأردن، ود. محمد بنيس من المغرب، وأ.د كاظم جهاد من العراق/‏‏فرنسا، ويورغن بوز من ألمانيا، ود. باولا سانتيان غريم من أسبانيا، ود. أليسون ماكويدي -المصري، من الولايات المتحدة، والشاعر والباحث سلطان العميمي من الإمارات، للاطلاع على تقارير لجان التحكيم ودراسة توصياتهم ومناقشتها في فئات الجائزة التسع. وسيكشف عن مرشحي القوائم القصيرة لمختلف فروع الجائزة خلال الشهر الحالي.