«ثقافية أبوظبي» تشارك في «مسقط للكتاب»

المصدر: أبوظبي - وام

تشارك دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في الدورة الـ25 من معرض مسقط الدولي للكتاب خلال الفترة من 20 فبراير ولغاية 2 مارس، بهدف الترويج لأحدث العناوين الصادرة من مشروعي «كلمة» و«إصدارات».

وتأتي مشاركة دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في هذا المعرض حرصاً منها على توفير كل إصداراتها إلى الجمهور في مختلف أرجاء العالم، إذ تغطي هذه الإصدارات كل المجالات والاختصاصات من كتب علمية وفنون وتاريخ وأدب ورواية وسياسة وفلسفة، إلى جانب مجموعة متنوعة من كتب أدب الأطفال والناشئة الهادفة إلى تقديم مادة غنية ومفيدة للطفل العربي.

ويقدم مشروعا «كلمة» و«إصدارات» حسومات مميزة لجمهور المعرض الذي يحتفي باليوبيل الفضي، ليكون الكتاب متاحاً أمام جميع الفئات العمرية والمجتمعية، بما يسهم في التحفيز على القراءة والمطالعة، والانفتاح على جميع الثقافات والحضارات.