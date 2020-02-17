منافذ بيع جديدة للكتاب الإماراتي

المصدر: دبي - البيان

أكد الدكتور محمد حمدان بن جرش، الأمين العام لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات، ضرورة انتشار الأعمال الإبداعية للكاتب الإماراتي داخل دولة الإمارات وخارجها، باعتبار أن بعض المبدعين من الكتاب استطاعوا أن يصلوا بإبداعهم إلى مراتب تدعو إلى الفخر والاعتزاز. وأضاف: إن الاستراتيجية التي اعتمدها الاتحاد في تنفيذ هذا الهدف تفرع عنها خطط تشغيلية، لكي يتجسد الهدف بأدق وأجمل صورة وهو إيجاد منافذ جديدة لتسويق الكتاب من جهة وإبراز إبداع الكاتب الإماراتي.

جاء ذلك بمناسبة الاتفاقية التي تمت ما بين اتحاد كتاب وأدباء الإمارات وشركتي «جملون» و«نيل وفرات»، اللتين تعدان من أشهر الشركات التي تروّج وتسوّق للكتاب في الوطن العربي وفي أصقاع العالم أيضاً. وقد تجلت صحة هذا التوجه بإقبال القراء على شراء الكتاب الإماراتي بشكل واضح من خلال إقبال القراء على الشراء واقتناء الكتب الإماراتية التي صدرت وتصدر عن اتحاد كتاب وأدباء الإمارات،.