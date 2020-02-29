المصدر: دبي - البيان

تصدر كتاب «الشيخ الرئيس التنفيذي.. دروس في القيادة من محمد بن راشد آل مكتوم» قائمة الكتب الأكثر مبيعا في دبي خلال الأسبوع الماضي- حسب إحصائية لمكتبة «مجرودي» بالتعاون مع مجلة «أرابيا بيزنس».

ويوثق الكتاب الدروس القيادية في مسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وذلك بأسلوب قصصي ممزوج بمقاربة بين التجربة المهنية والممارسات العالمية.

تجربة ملهمة

وقد ألهمت تجربة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم القيادية، مؤلف الكتاب الدكتور يسار جرار، الذي تناول بالتأريخ والشواهد مسيرة دبي منذ نشأتها إلى وصولها إلى ماهي عليه الآن، حاضرة من حواضر العالم التي يشار إليها بالبنان. وفي تفاصيل الكتاب، نجد أن جرار قسمه إلى 6 فصول، تناول في الفصل الأول منها «نمو دبي وتقدمها»، ضمن محاور عدة، تناولت دبي كنموذج، وتطرقت إلى نشأة الإمارة.

أما الفصل الثاني، والذي عنوانه «قُد بشجاعة ورؤية»، وتناول موضوع السعي نحو المركز الأول، وتشكيل المستقبل الخاص وسرعة التصرف والمخاطرة، أما الفصل الثالث، فكان عنوانه «العمل يتفوق على كل شيء»، وتناول المسؤولية الشخصية. وجاء الفصل الرابع بعنوان «لا تصدق أن عملك قد اكتمل»، الذي تناول فكرة الأبواب والعقول المفتوحة، ليأتي الفصل الخامس بعنوان «طوق نفسك بالقادة الأقوياء»، حيث تحدث فيه الكاتب عن أهمية البحث عن قادة جدد، واختتم الفصل السادس الأخير، بعنوان «اكسب القلوب والعقول»، وكانت مواضيعه، التواصل من القلب والخطابات الإيجابية، أما الخاتمة، فكان عنوانها «يجب أن نذهب للمريخ»، والتي تعكس تطلعات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، واستشراف سموه للمستقبل دائماً.